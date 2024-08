KRRiT. Maciej Świrski o decyzji Andrzeja Dudy

O komentarz do decyzji prezydenta Polski Interia zwróciła się do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. - Jestem zadowolony, że prezydent przedłużył tę kadencję, bo oznacza to, że pozytywnie odbiera nasze działania, które polegają na obronie praworządności w mediach - przekazał w rozmowie.