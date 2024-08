We wtorek wieczorem pojawił się komunikat Centrum Informacyjnego Rządu dotyczący zatrudnienia w kancelarii premiera. Jak czytamy, oświadczenie opublikowano "w związku z nieprawdziwymi informacjami, które od jakiegoś czasu pojawiają się w prasie".

Donald Tusk zwiększył zatrudnienie w KPRM? Komunikat kancelarii

"Spadek zatrudnienia nastąpił pomimo konieczności stworzenia - w sensie kadrowym - Departamentu Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz utworzenia w związku z nowymi zadaniami dwóch departamentów: Polityki Senioralnej oraz do spraw Równego Traktowania" - informuje CIR.

"Łącznie w tym czasie z KPRM rozstało się z 290 osobami (co daje 30 proc.) , a w tym czasie zatrudnione zostały 122 osoby" - czytamy.

CIR przekazał również, że ponadto w Departamencie Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, funkcjonującym czasowo do końca 2025 roku, obecnie zatrudnione są 32 osoby.

"W budżecie KPRM na 2024 rok rząd Prawa i Sprawiedliwości zaplanował dziewięć etatów i tylko tyle obsadził, pozostałe 50 etatów zaplanował już z rezerwy budżetowej. Z tych etatów do tej pory 21 zostało obsadzonych" - dodano.

Ile osób zatrudnia KPRM?

W poniedziałek "Fakt" informował, że po przejęciu rządów przez koalicję kancelaria rozstała się z 39 pracownikami . Do tego należy doliczyć 18 członków rządu.

Dodano, że od 13 grudnia do 10 czerwca - pracę w KPRM znalazło 95 pracowników m.in. w Biurze Prezesa Rady Ministrów, Departamencie do Spraw Równego Traktowania czy Departamencie Polityki Senioralnej. " W grupie pracowników zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM oraz doradców i asystentów politycznych w okresie od 13 grudnia 2023 r. do końca czerwca 2024 r., zostało zatrudnionych 21 osób".