"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - podkreślono.

Przemysław Babiarz zawieszony. Szef KRRiT o postępowaniu wyjaśniającym

Ruch stacji to odpowiedź na komentarz Przemysława Babiarza do piosenki Johna Lennona "Imagine". - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział na antenie TVP, co wywołało kontrowersje.