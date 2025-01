Jacek Siewiera odchodzi z BBN

Niewykluczone, że nowe ciało byłoby czymś na kształt think tanku, jak np. Ośrodek Studiów Wschodnich, ale zajmującego się bezpieczeństwem obszaru północy Europy i Bałtyku. Zgodę na to miały wyrazić MON i Pałac Prezydencki.

Kim jest Jacek Siewiera?

Siewiera urodził się 1984 r. we Wrocławiu. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.