W ostatnim czasie media obiegły informacje o kilku incydentach na Bałtyku , ale do podobnych zdarzeń dochodziło też np. w pobliżu Tajwanu. W każdym z tych przypadków odnotowano obecność chińskich bądź rosyjskich jednostek, co z uwagi na napiętą sytuację geopolityczną, wzbudziło podejrzenia.

Teraz amerykański "Newsweek" donosi, że Chińczycy poszukiwali patentów na urządzenia do "cięcia podmorskich kabli". W tekście podkreślono, że nie oznacza to, że sprzęt taki został wykorzystany do niszczenia podmorskiej infrastruktury. Zdaniem autorów działania takie wskazują jednak na zainteresowanie opracowaniem takiego rozwiązania.