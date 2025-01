Resort sprawiedliwości w wydanym później komunikacie doprecyzował, że "szef ABW, pełniący swoją funkcję w latach 2015-2020, jako funkcjonariusz publiczny miał nie dopełnić swoich obowiązków, co wynikało z decyzji o przeprowadzeniu zmian w statucie Agencji. W ich efekcie zlikwidowano 10 z 15 delegatur terenowych ABW ". Decyzję o likwidacji podpisała ówczesna premier Beata Szydło .

Były szef ABW odpowiada komisji. "Insynuacje"

Zarzuty te odpiera główny zainteresowany. W oświadczeniu Piotr Pogonowski podkreślił, że jeszcze jako pełniący obowiązki szefa służby zlecił audyt agencji i to właśnie na tej podstawie przekształcono "delegatury" w "wydziały zamiejscowe , a następnie "wzmocniono w nich piony operacyjne odbarczając je z kwestii administracyjno-logistycznych".

Grożą członkom speckomisji. "Jeszcze dziś zawiadomienie"

- Wobec jednej osoby zasiadającej w komisji są to realne groźby. Jeszcze dziś ta osoba złoży - przy pomocy prawnej - zawiadomienie. Nie chcieliby państwo czytać tego, co ta osoba otrzymała. To są realne groźby (...) w tym pozbawienia życia - powtórzył szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.