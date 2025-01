Artur Kępczyński, generał dywizji Wojska Polskiego, został szefem inspektoratu 2 listopada 2021 roku. To jednostka organizacyjna, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą.

Artur Kępczyński odwołany. Kim jest generał?

Generał Artur Kępczyński ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie . Jak podaje oficjalna strona Wojska Polskiego, karierę wojskową rozpoczął w 8. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie jako dowódca plutonu i pełnił ją na różnych stanowiskach dowódczych i dydaktycznych do 2001 roku.

W tym samym roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera ds. transportu w Połączonym Dowództwie NATO w Heidelbergu. W 2004 roku został skierowany do służby w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku starszego specjalisty Oddziału HNS. W 2007 roku służbowo przeniesiono go do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy na stanowisko szefa wydziału HNS.