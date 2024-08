Problemy byłego wiceministra. Prokuratura wydała komunikat

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego. Polityk Lewicy w środę podał się do dymisji. Urzędnik - jak wynika z komunikatu - łamiąc prawo, miał osiągnąć korzyść majątkową. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.