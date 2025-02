Sprawa "zamachu stanu". Zawiadomienie prezesa TK trafiło do prokuratury

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego mówiące o podejrzeniu zamachu stanu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie celem jego rozpoznania - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Dodała również, że do śledczych trafiła dokumentacja zgromadzona wcześniej przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego.