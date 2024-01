Trybunał Konstytucyjny zdecydował w sprawie możliwego pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa Narodowego Banku Polskiego. - Konstytucja nie stanowi, że to Sejm jest organem właściwym do pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu - przeczytała w uzasadnieniu Krystyna Pawłowicz. Oznacza to, że nie jest możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności Adama Glapińskiego, po przyjęciu uchwały przez obecną większość.