Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się w Nowym Jorku, gdzie w prywatnym mieszkaniu byłego prezydenta USA zjedli wspólną kolację. W rozmowie z mediami Andrzej Duda ocenił, że spotkanie przebiegło w "bardzo miłej atmosferze". Z kolei Trump, po rozmowie, która trwała ponad 2,5 godziny - nazwał polski ego przywódcę swoim "przyjacielem" i podkreślał, że wykonuje on "fantastyczną robotę".

Spotkanie Duda - Trump. Kwaśniewski: Lizus z Polski

To spotkanie na antenie TOK FM skomentował prezydent Aleksander Kwaśniewski , który stwierdził, że "dyskusja z Trumpem o tym, czy kraje europejskie powinny płacić 3 proc. czy ileś, nie ma sensu , bo Trump chce, żeby płacić więcej".

- No i jeżeli przychodzi taki lizus z Polski i mówi: "Słuchaj, niech będzie 3 proc.", to Trump powie: "Świetnie, a może 4 proc.?". To nie ma znaczenia - ocenił na antenie były prezydent.