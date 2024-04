Spotkanie Donald Trump - Andrzej Duda. Światowe media o wizycie

AFP, opisując z kolei podejście Andrzeja Dudy, pisze o priorytetowym podejściu do relacji z USA, "czasami ze szkodą dla więzi z UE". Jednocześnie wskazuje także na kontrowersyjne działania obu polityków - fałszywe twierdzenia Trumpa z 2020 roku, w których kwestionował swoją przegraną , a także zachowanie Dudy, któremu "zajęło ponad miesiąc, by pogratulować zwycięstwa Bidenowi".

USA. Spotkanie Duda - Trump. Fala komentarzy w sieci

- Trumpowi jest na rękę , żeby pokazać, że jak w pielgrzymce przyjeżdżają do niego przywódcy świata zachodniego - ocenił Komorowski. Mówił także o jego kandydaturze w kontekście losów NATO, stwierdzając, że Amerykanin jest "w realnej polityce antyukraiński". - Jeśli prezydent Trump chwieje tym okrętem natowskim i kwestionuje sens jego istnienia, to nie będzie jako prezydent gorącym orędownikiem wzmacniania NATO - podsumował.

Nie brakuje też opinii innych polityków. Poseł Zjednoczonej Prawicy Janusz Kowalski nazwał Trumpa "wielkim przyjacielem Polski". "Wierzę, że Donald Trump od przyszłego roku będzie ponownie gospodarzem Białego Domu. To spotkanie to fatalna informacja dla Moskwy i Berlina " - ocenił.

Głos zabrał też były premier i prezes NBP, a obecnie europoseł, Marek Belka. Prezydent to urząd i związany z nim majestat państwa. Prezydent nie ma prywatnych spotkań. Zwłaszcza z obstawą mediów i idiotycznymi zdjęciami po. Oczywiście prezydentem może zostać ktoś nieodpowiedzialny, kto nie rozumie nawet takich podstaw. Wiedzą to w Stanach, wiemy to my" - ocenił surowo.