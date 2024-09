Spór o prokuratora krajowego. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Izba Karna Sądu Najwyższego orzekła, że przywrócenie Dariusza Barskiego ze stanu spoczynku i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 r. było wiążące i skuteczne prawnie. To efekt toczonego od stycznia sporu - w styczniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył prokuratorowi dokument, w którym stwierdzono, że jego ponowne powołanie do służby było bezprawne. Prokuratura Krajowa, na której czele stoi obecnie Dariusz Korneluk, zapowiedziała Interii wydanie w piątek oświadczenia w tej sprawie.