Ziobro zapowiedział w piątek przed południem podjęcie kolejnych kroków przeciwko jego oponentom politycznym. W opinii byłego ministra sprawiedliwości doszło do złamania tajemnicy lekarskiej w związku z podawaniem do publicznej wiadomości informacji o jego stanie zdrowia .

Zbigniew Ziobro. Zapowiedział kolejne kroki przeciwko Bodnarowi

Zbigniew Ziobro. Jest wniosek do prokuratury. Chodzi o tajemnicę lekarską

Odnosząc się do zamieszania wokół wystawienia opinii biegłego, która dotarła do komisji ds. Pegasusa, Zbigniew Ziobro przekazał w środę w wywiadzie dla TV Republika, że "ma do czynienia z rządzącą szajką przestępczą". - To jest czysty kryminał (...) to są kryminaliści, za to się idzie siedzieć - podkreślił, reagując na działania rządzących.