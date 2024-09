To już kolejne posiedzenie komisji dotyczące wniosków Małgorzaty Manowskiej o odwołanie ławników SN . Na początku lipca komisja negatywnie zaopiniowała wnioski ws. odwołania 15 ławników.

We wtorek taką samą decyzję komisja podjęła odnośnie wniosków o odwołanie kolejnych trzech ławników SN - Joanny Lasko , Urszuli Szrek-Adamskiej oraz Stanisława Majewskiego .

Senat. Komisja odrzuciła wniosek Małgorzaty Manowskiej

W końcu 2023 oraz na początku tego roku do Senatu trafiły wnioski Małgorzaty Manowskiej o odwołanie 15 ławników, czyli połowy spośród wszystkich ławników SN. I prezes SN wskazywała, że uzasadnieniem wniosków było niedopełnienie przez tych ławników obowiązków poprzez odmowę orzekania w składach, w których znajdują się tzw. neosędziowie, czyli sędziowie wyłonieni do SN przez KRS po 2017 r.

Argumentowała m.in., że przy ubieganiu się o stanowisko ł awnicy wiedzieli, jakie są uwarunkowania prawne ; że orzekając, mogą składać zdania odrębne i że ekspertyzy prawne nie dają ławnikom prawa do tego, aby odmawiali orzekania.

Ponadto w jednym przypadku - jak wskazywano we wniosku - chodziło o udział ławnika w manifestacji o charakterze politycznym.

Sąd Najwyższy. Spór o ławników

Przewodniczący senackiej komisji Marcin Karpiński (Lewica) mówił dziennikarzom po lipcowym posiedzeniu komisji, że podjęła ona "jedyną słuszną i racjonalną decyzję", negatywnie opiniując wnioski o odwołanie 15 ławników. Przekonywał, że nie można pozwolić na to, by "wybrani zgodnie z prawem ławnicy byli szykanowani".

- Nie możemy krytykować ludzi za to, że chcą postępować praworządnie i realizować nie tylko literę, ale i ducha prawa - mówił wówczas Karpiński.

Sąd Najwyższy. Kim są ławnicy?

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 40 lat, ale - w dniu wyboru - nie ukończyła jeszcze 60 lat; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.