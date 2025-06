"Słuszna decyzja". Wiceminister zabrała głos ws. Oskara i jego siostry

- Decyzja funkcjonariuszek o umieszczeniu Oskara i jego siostry w pieczy zastępczej była słuszna - oceniła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. To była odpowiedź na pytania o sprawę Oskara, który zmarł kilka dni po tym, jak jego matka trafiła do zakładu karnego. Z kolei Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zapowiedziała złożenie wniosku, by mama Oskara odbywała karę pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym.