Skrajnie wygłodzona trzylatka w szpitalu. "Stan bardzo ciężki"

W rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz potwierdziła, że dziecko zostało przyjęte do szpitala, gdzie wdrożono jego żywienie i nawadnianie . Usłyszeliśmy również, że sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, która będzie nadzorowała śledztwo dotyczące wydarzenia.

- Dziewczynka została przywieziona przez rodziców na nocną świąteczną opiekę zdrowotną. Jej stan był na tyle poważny, że lekarz zdecydował o natychmiastowym przyjęciu dziecka do szpitala - powiedziała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zielona Góra. Dziecko trafiło do szpitala. Jest skrajnie wygłodzone

Teraz priorytetem jest zabezpieczenie stanu dziecka oraz jego procesu leczniczego. Prok. Antonowicz nadmieniła, że o sprawie powiadomiony został sąd rodzinny , co do "ewentualnego zadecydowania w zakresie procesu leczniczego i kwestii związanych z odżywianiem".

Zapytaliśmy, jakie kolejne kroki podejmowane są względem rodziców, w podobnych przypadkach dotyczących dziecka. - Jeżeli jest taka potrzeba, to sąd rodzinny może decydować za rodziców w zakresie procesu diagnostycznego. W stanach nagłych, zagrażających życiu taką możliwość mają także lekarze, jeżeli (pacjent - red.) wymaga czynności np. z zabiegiem operacyjnym - wyjaśniła prokurator.

Trzylatka trafiła do szpitala. Powiadomiono sąd rodzinny

- Tutaj lekarze podjęli natychmiastową decyzję w sprawie rozpoczęcia odżywiania dziecka. W tej sprawie przebija się wątek kwestii ideologicznych, więc lekarze nie mieli wyboru, co do podejmowania decyzji, ale przepisy na to pozwalają, jeżeli jest zagrożenie dla zdrowia - przekazała Interii rzeczniczka prasowa zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej.