Dramat w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju. "Jeszcze jeden przypadek"

Jerzmanice-Zdrój. Pobił nastolatka. Jacek T. z zarzutami

Dramat w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju. Kolejny przypadek

Drugi ujawniony przypadek użycia przemocy to sytuacja z ubiegłego tygodnia , dotyczy innego chłopca, a "zatrzymany to doświadczony wychowawca" - przekazała wiceministra.

MS zamierza zaprosić do współpracy rzeczniczkę praw dziecka. - Po to, aby spojrzeć dalej, systemowo, chcemy zaprosić panią rzeczniczkę do rozmowy, co dalej możemy zrobić z wnioskami z tego zdarzenia - powiedziała Ejchart.