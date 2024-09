O odebraniu dziewczynki rodzinie zastępczej poinformowała w sieci posłanka Karina Bosak, która była świadkiem całego zdarzenia. Z wpisu, który zamieściła polityk, wynika, że cała sytuacja przebiegła bardzo nerwowo. Małoletnia nie chciała opuszczać rodziny zastępczej, a wszystko miało dziać się wbrew jej woli. W poście przeczytać możemy o wyrywaniu dziewczynki z rąk rodziców zastępczych czy krzykach dziecka. Reklama

Ostatecznie w asyście policji, ośmiolatkę rodzinie odebrano. "Gdzie jest dobro dziecka? W tej sprawie nikt nie chciał słuchać jej głosu, a cała sytuacja może straumatyzować ją na resztę życia!" - napisała Bosak w serwisie X.

Wspomniana dziewczynka to urodzona w Polsce - obecnie ośmioletnia - Ines, której sprawa znana jest mediom od lat. Wszystko zaczęło się w 2017 roku, gdy matka dziewczynki postanowiła zakończyć związek z ojcem dziewczynki - obywatelem Belgii, z którym mieszkała w tym kraju. Para rozstała się, gdy Ines miała rok. Matka zabrała córkę i wróciła z nią do Polski. Ruszyła sądowa batalia o prawa do opieki.

Sprawa ośmioletniej Ines. Długa batalia o prawa do opieki

Kluczowe w sprawie są postanowienia belgijskiego sądu, który wydał nakaz niezwłocznego powrotu dziecka do Belgii. W 2018 roku katowicki sąd nakazał matce wydanie córki. Apelację matki i prokuratora oddalił Sąd Okręgowy w Katowicach.

W 2019 roku sąd w Belgii przyznał wyłączną opiekę ojcu. Dzień po wyroku matka dziewczynki zmarła, a Ines zaczęła opiekować się jej babcia - za kobietą wydano Europejski Nakaz Aresztowania, stwierdzając, że ta ukrywa małoletnią, jednak polski sąd nakaz oddalił. W kolejnych latach sprawa trafiła do kolejnych sądów, Trybunału Konstytucyjnego, a także Sądu Najwyższego, gdzie w 2021 roku uwzględniono skargę nadzwyczajną ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i uchylono decyzję o wydaniu Ines.

W Belgii organy wciąż uważają, że Ines powinna wrócić pod opiekę ojca. Jak na początku września informowała PAP, Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał postanowienie o przymusowym odebraniu dziecka i przekazaniu go ojcu celem "powrotu do Belgii".

Pełnomocniczka rodziny zastępczej adwokat Marta Trzęsimiech-Kocur 6 września złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania belgijskiego wyroku. Mimo to doszło do skutecznej próby odebrania dziecka, co Trzęsimiech-Kocur potwierdziła Interii.

Ośmiolatka przymusowo odebrana rodzinie zastępczej. Pełnomocnik o szczegółach

- Doszło do skutecznej próby odebrania dziecka. W czynnościach uczestniczyło dwóch kuratorów, dziesięciu, może kilkunastu policjantów - przekazała adwokat, podkreślając, że cała sprawa jest "bardzo skomplikowana".

- Pewne procedury trwały, natomiast sąd w Piasecznie podjął decyzję, by dziecko przymusowo odebrać rodzinie zastępczej, z którą od trzech lat dziewczynka mieszkała, była związana emocjonalnie (opiekują się nią ciocia i wujek - red.). Tu chodziła do szkoły, tu miała koleżanki, tu miała swoje życie - wylicza w rozmowie z Interią pełnomocnik rodziny. Reklama

- Składaliśmy nawet wnioski, by dać dziecku czas, by to odebranie nie było czymś nagłym, by był czas na przygotowanie jej, a także inne wnioski, ale sędzia jest na urlopie, jutro (1 października - red.) wraca, niektóre nie zostały dotąd rozpatrzone - opisuje Marta Trzęsimiech-Kocur i potwierdza, że przekazanie dziecka przebiegło w bardzo nerwowej atmosferze: - Krzyki dziecka, które nie chciało opuścić swojej mamy zastępczej, wszyscy słyszeliśmy to rozpaczliwe wołanie o pomoc - kończy.

W mediach post w sprawie zamieścił także poseł Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości w czasie (2020 rok), gdy TK wstrzymał nakaz wydania Ines ojcu.

"Policja w kominiarkach, obstawiona ulica, krzyki, rozpacz, wyrywane dziecko. Gdzie takie obrazki? W Piasecznie, w czasie przymusowego odbioru 8-letniego dziecka i wywożeniu do Belgii. Haniebne" - napisał.

Posłanka Karina Bosak przekazała w swoim wpisie ponadto, że próbowała interweniować w sprawie w wydziale rodzinnym, a także u prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie, ale bezskutecznie. "Uniemożliwiono przeprowadzenie interwencji poselskiej w celu skontrolowania prawidłowości procedur" - dodała. Reklama

