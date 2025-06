"W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego kontroli wewnętrznej związanej z udziałem osadzonej w uroczystości pogrzebowej , informuję, że zlecona przeze mnie kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji czynności konwojowych " - czytamy na platformie X.

"Zespół kontrolny ustalił, że zastosowane prewencyjnie środki przymusu bezpośredniego, w postaci kajdanek zespolonych, a także decyzja o zobowiązaniu osadzonej do korzystania z odzieży skarbowej, były nieproporcjonalne do rzeczywistego stopnia zagrożenia" - czytamy w komunikacie Służby Więziennej.

- Gdyby funkcjonariusze nie dostali informacji, że może tam pojawić się konkubent, który jest poszukiwany listem gończym przez policję (…), to podejrzewam, że przepustka wyglądałaby troszeczkę inaczej. Na tamten moment były takie informacje i my jako Służba Więzienna nie możemy doprowadzić do tego, żeby cokolwiek zakłóciło konwój - mówiła.