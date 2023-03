Skarbówka zwróci ponad 1 tys. zł. Tobie też należy się ta ulga podatkowa?

W 2023 roku - tak samo jak w przypadku poprzednich lat - masz szansę na skorzystanie z ulgi prorodzinnej za miniony rok. Poniżej pomagamy ustalić wysokość przysługującego ci zwrotu z tytułu tzw. ulgi na dziecko, która jest najpopularniejszym odliczeniem podatkowym w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ile wynosi ulga na jedno dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do 18. roku życia (bądź do 25. jeżeli pociecha się uczy i jej przychody w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają obowiązującego limitu w wysokości dwunastokrotności renty socjalnej, czyli aktualnie jest to 16 061,28 zł brutto; w rozliczeniach za 2023 ta kwota wzrośnie do 19 061,28 zł brutto).

Jeżeli rodzice mają jedno dziecko, ulga przysługuje im tylko wtedy, jeśli ich wspólny dochód nie przekroczył 112 tys. zł (lub 56 tys. zł w przypadku, gdy pociecha jest wychowywana tylko przez jednego rodzica). Kiedy posiadasz jedno dziecko, możesz liczyć na ulgę o wysokości 92,67 zł miesięcznie. W skali roku daje to kwotę 1112,04 zł.

Ile wynosi ulga na drugie i każde kolejne dziecko?

W przypadku większej rodziny - kiedy jest dwoje lub więcej dzieci - dochody rodziców nie grają żadnej roli. Ulga wynosi wtedy na pierwsze i drugie dziecko: po 1112,04 zł (92,67 zł miesięcznie), na trzecie: 2000,04 zł (166,67 zł miesięcznie), a na czwarte i każde kolejne: 2700 zł rocznie (225 zł miesięcznie).

Jeśli rodzice rozliczają się oddzielnie, zgodnie z prawem z ustawowej ulgi może skorzystać tylko jedno z nich. Mogą też podzielić się zwróconymi pieniędzmi z podatku. Jeżeli więc masz np. troje dzieci, twoja ulga wyniesie 4 224,12 zł za cały rok, a odliczenie będzie dotyczyło łącznie rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych w związku małżeńskim.

Jak odliczyć ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

Aby odliczyć ulgę na dziecko, musisz wypełnić w deklaracji załącznik PIT/O. W części związanej z odliczeniami wpisz liczbę dzieci i kwotę należnego zwrotu. W kolejnym kroku należy wypełnić 40. rubrykę formularza. Podaje się w niej numery PESEL, imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci.

Jeżeli składasz wspólne zeznanie podatkowe z żoną lub mężem, wpisz ulgę na każde dziecko. W przypadku oddzielnego zeznania podatkowego ustal ze współmałżonkiem, w jakich proporcjach podzielicie się ulgą. Kwoty można podzielić po równo albo ustalić proporcje, które zależą od was.

Ile wyniesie ulga za dziecko urodzone w trakcie roku?

Jeżeli twoja pociecha urodziła się w trakcie minionego roku, zaznacz odpowiednią rubrykę związaną z czasem obowiązywania ulgi, bowiem jest ona naliczana proporcjonalnie. Ulga przysługuje za cały miesiąc, bez względu na to, czy dziecko urodziło się z początkiem, czy też z końcem miesiąca.