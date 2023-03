Spis treści: 01 Czym jest PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe w pigułce

02 Wpłaty na konto PPK. Ile wynoszą i skąd pochodzą?

03 Kogo dotyczy autozapis do PPK?

04 Kiedy jest autozapis do PPK w 2023 roku?

05 Jak wypełnić wniosek o rezygnację z PPK? Polska Dodatek węglowy w 2023 roku. Czy można jeszcze otrzymać 3000 złotych?

Czym jest PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe w pigułce

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym i ogólnodostępnym programem oszczędzania na emeryturę, zaliczanym do tzw. III filaru. Może z niego skorzystać każda pełnoletnia osoba, która podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, bez względu na to, czy jest zatrudniona na umowę o pracę, czy umowę zlecenie.

Jak sprawdzić stan konta w PPK? Wystarczy wejść na stronę MojePPK i zalogować się do systemu (można to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego).

Reklama

Czy program PPK jest obowiązkowy? Pracownik jest automatycznie zapisywany do PPK, natomiast w każdej chwili może podjąć decyzję o rezygnacji. Z kolei dla pracodawcy program ten jest obowiązkowy. Oznacza to, że jeśli pracownik zadeklaruje chęć udziału, wówczas pracodawca musi dopłacać swój procent do rachunku pracownika.

Wpłaty na konto PPK. Ile wynoszą i skąd pochodzą?

W ramach programu PPK pracownicy otrzymują na konto środki pochodzące z trzech źródeł. To:

wynagrodzenie pracownika , które wynosi minimum 2 proc. wynagrodzenia brutto, które można zwiększyć do 4 proc. co miesiąc;

, które wynosi minimum 2 proc. wynagrodzenia brutto, które można zwiększyć do 4 proc. co miesiąc; miesięczne wpłaty pracodawcy w wysokości minimum 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika;

w wysokości minimum 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika; dopłaty od państwa w wysokości 240 złotych rocznie. Osoby dołączające do PPK mogą również liczyć na jednorazową wpłatę powitalną wynoszącą 250 zł.

Kogo dotyczy autozapis do PPK?

Autozapis do PPK dotyczy wszystkich pracowników między 18. a 55. rokiem życia, którzy wcześniej podjęli decyzję o nieprzystąpieniu do programu jeszcze przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, a także zrezygnowali w trakcie oszczędzania.

Autozapis nie obejmuje osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (przystępują do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat (nie mogą być uczestnikami PPK). Osoby w wieku 55-70 lat, które zrezygnowały wcześniej z udziału w programie, powinny otrzymać informację, że przystąpić do PPK mogą wyłącznie na własny wniosek.

Kiedy jest autozapis do PPK w 2023 roku?

Do 28 lutego 2023 r. pracodawca miał obowiązek poinformować pracowników o ponownym autozapisie do PPK. Odbywa się on co cztery lata. W związku z tym, że ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r., to pierwszy autozapis do programu przypada na kwiecień 2023 r. Kolejne autozapisy do PPK zaplanowane są w 2027 r. oraz 2031 r.

Jak wypełnić wniosek o rezygnację z PPK?

Udział w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolny dla pracownika. W każdej chwili może on zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

Osoby, które nie chcą zostać zapisani do PPK w kwietniu 2023 r., muszą złożyć wniosek o rezygnację z udziału w programie. Taką deklarację można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją pobrać i wydrukować TUTAJ .

Trzeba pamiętać, że rezygnacja z PPK nie jest bezterminowa. Deklaracja złożona w 2023 r. będzie skuteczna do 2027 r., czyli terminu przeprowadzenia kolejnego autozapisu.

Zobacz także:

Nie dostaną 13. emerytury w kwietniu. Ciebie też dotyczy ta wyjątkowa sytuacja?