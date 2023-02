Z tym dokumentem obniżysz rachunek za prąd. Co musisz zrobić?

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w 2014 roku. Była jednym z elementów prowadzonej polityki prorodzinnej. W praktyce służy do identyfikowania członków rodzin wielodzietnych. Mogą oni korzystać z wielu ulg i zniżek nie tylko w placówkach państwowych, ale także w wielu popularnych sklepach. W 2023 przysługuje im także niższa cena prądu.

Jak działa ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny?

Dzięki Karcie Dużej Rodziny możemy obniżyć rachunek za prąd. Dokument uprawnia do skorzystania z ustawy, która dotyczy ochrony odbiorców energii elektrycznej. Wprowadziła ona możliwość zamrożenia cen prądu dla osób, które utrzymują odpowiednie limity zużycia energii.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz członków ich rodzin limit, w którym należy utrzymać zużycie to 3000 kWh. Dla pozostałych odbiorców limit wynosi 2000 kWh.



Zniżka przysługuje nie tylko rodzicom, ale także ich małżonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny dotyczy także rodziców zastępczych oraz osób, które prowadzą rodzinny dom dziecka.

Jak uzyskać zniżkę na prąd z Kartą Dużej Rodziny?

Aby uzyskać obniżone ceny za prąd, należy złożyć najpierw odpowiednie wnioski i oświadczenia. Jest to oświadczenie o spełnieniu warunków i nieprzekroczeniu danego limitu zużycia. Składa się je podmiotom uprawnionym, czyli przedsiębiorstwom energetycznym. Oświadczenie musi zawierać numer oraz kopię Karty Dużej Rodziny. Dostawca energii ma prawo do wglądu do oryginalnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji wiarygodności danych.

Wniosek o zamrożenie cen prądu można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub ze strony internetowej dostawcy prądu. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że dokument musi być sygnowany podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym (certyfikatem z e-Dowodu).

Oświadczenie należy złożyć maksymalnie do 30 czerwca 2023 roku. Można to zrobić osobiście, za pomocą maila lub w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

Czy data otrzymania dokumentu wpływa na zniżkę prądu?

W najkorzystniejszej sytuacji są osoby, które zdążyły uzyskać Kartę Dużej Rodziny do stycznia tego roku. Mają oni do wykorzystania cały limit (3000 kWh). Im później otrzymamy kartę, tym bardziej limit będzie się zmniejszał. Z upływem każdego miesiąca od stycznia będzie mniejszy o 250 kWh. To oznacza, że warto się pośpieszyć ze złożeniem wniosku.

