300 plus dla pracownika. Ty też możesz skorzystać z tej ulgi?

Spis treści: 01 300 plus dla pracownika: skrót myślowy i nic więcej

02 Ile wynosi ulga dla dojeżdżających dla pracy?

03 Kto może skorzystać z ulgi dla dojeżdżających do pracy?

04 Jak odliczyć ulgę dla dojeżdżających do pracy?

300 plus dla pracownika: skrót myślowy i nic więcej

Warto wyjaśnić, że ulga dla dojeżdżających do pracy to koszty dojazdów wliczane w koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu zmniejszona jest podstawa opodatkowania. Wskazane poniżej liczby nie są pieniędzmi, które pracownik otrzymuje do ręki za dojeżdżanie do pracy.

Równie ważne jest zrozumienie, że 300 plus dla pracownika to skrót myślowy dla ryczałtu, który powiększa koszty uzyskania przychodu. Oczywiście korzystnie dla pracownika, zmniejszając podstawę opodatkowania. Dlatego nie rozliczamy 300 plus dla pracownika w formularzu PIT-0, który służy do wskazywania ulg podatkowych.

Reklama

Ile wynosi ulga dla dojeżdżających dla pracy?

Wszystko zależy od miejsca naszej pracy. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów ulga dla dojeżdżających do pracy wynosi 250 zł miesięcznie, jeśli zakład znajduje się w tej samej miejscowości, w której mieszkamy. Pomniejszenie przychodów uzyskanych z pracy to maksymalnie 3000 zł za cały podatkowy rok.

Większa ulga dla dojeżdżających do pracy dotyczy tych, którzy dojeżdżają do pracy w innej miejscowości. W takim przypadku prawo do odliczenia kosztów podróży wynosi 300 zł miesięcznie. Jednocześnie ulga dla dojeżdżających do pracy w tym przykładzie nie może przekroczyć 3600 zł za rok podatkowy.

Kto może skorzystać z ulgi dla dojeżdżających do pracy?

Ulga dla dojeżdżających do pracy dotyczy zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Co ważne, nie ma znaczenia sposób naszej podróży. Dlatego z "300 plus dla pracownika" może skorzystać osoba dojeżdżająca autobusem, pociągiem, samochodem czy rowerem. Odliczenia mogą dokonać nawet piesi.

Zgodnie z ustawą o PIT art. 22 ust. 2 limity roczne zmieniają się, jeżeli mamy więcej niż jedną pracę i różne lokalizacje zakładu pracy. Ile wynosi ulga dla dojeżdżających dla pracy w takich przypadkach? Kwoty odliczeń wynoszą:

4500 zł dla zatrudnionych w kilku miejscach i z minimum dwoma stosunkami pracy (dojeżdżanie w tej samej miejscowości co zamieszkanie);

dla zatrudnionych w kilku miejscach i z minimum dwoma stosunkami pracy (dojeżdżanie w tej samej miejscowości co zamieszkanie); 5400 zł dla pracowników mających co najmniej dwa stosunki pracy i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę (jeżeli pracownik dojeżdża z innej miejscowości).

CZYTAJ TAKŻE: Jak rozliczyć PIT przez Internet krok po kroku, jakie ulgi można odliczyć? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Jak odliczyć ulgę dla dojeżdżających do pracy?

Odliczyć ulgę dla dojeżdżających do pracy można samemu wypełniając PIT-37 w sekcji D lub w PIT-36 w części E, gdzie wskazujemy kwoty. W kosztach uzyskania przychodu wliczają się tylko rachunki za dojazd transportem autobusowym, kolejowym czy komunikacją. Dowodem kosztów są opłacone bilety. W koszty uzyskania przychodu nie wliczają się wydatki na paliwo.

Często to pracodawca odpowiada za odliczanie ulgi. Podczas obliczania wynagrodzenia wlicza dojazdy do pracy w koszty uzyskania przychodu przez pracownika. Zazwyczaj takie oświadczenie składa sam pracownik podczas podpisywania umowy z pracodawcą. Dlatego należy sprawdzać dokumenty składane przy zawieraniu umów.

CZYTAJ TAKŻE:

Rozliczono ponad 2 mln deklaracji PIT. Fiskus zwrócił już 370 mln zł

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą zyskać do 27 tys. zł w rozliczeniu z fiskusem

Wezwanie z urzędu skarbowego po złożeniu PIT. Fiskus może zażądać stawienia się osobiście