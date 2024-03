Radosław Sikorski: Pobór nadal obowiązuje, nie ma tylko wcielenia do wojska

- Coraz więcej osób mówi, że w przypadku wojny chciałoby wyjechać z kraju. Jak panowie, jako politycy, zamierzają ten problem adresować? To nie tylko przysposobienie obronne. Na to zbyt wiele naszych obywateli i obywatelek jest już zbyt dojrzała - powiedział prof. Wigura.

Odpowiadając na nurtującą kwestię, Radosław Sikorski zwrócił się do Władysława Kosiniaka-Kamysza, by ten potwierdził, że pobór do wojska w Polsce nadal obowiązuje, a zaprzestano jedynie wcielania do wojska. - Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, nie zlikwidowana - odparł szef MON.