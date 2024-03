W sprawie zostały wydane już konkretne polecenia. Projekt ma powstać do 1 kwietnia .

Niemcy przywrócą obowiązkowe wojsko? Minister wspominał o szwedzkim modelu

Tamtejsze władze w 2017 roku zdecydowały się na przywrócenie poboru. Absolwenci szkół mają obowiązek przejść specjalny egzamin wojskowy , na podstawie którego część młodzieży kierowana jest do sił zbrojnych.

Zdaniem ekspertów "Spiegla" tego typu rozwiązanie będzie jednak bardzo trudne do realizacji w Niemczech. Oznaczałoby to bowiem potrzebę przeszkolenia blisko 40 tysięcy poborowych rocznie, a na to nie wystarczy koszar i instruktorów wojskowych.