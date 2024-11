- W najbliższym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej planuje opublikować pełen wykaz polskiej pomocy dla Ukrainy - przekazał w rozmowie z Polsat News Radosław Sikorski . Jak podkreślał, w proporcji do PKB Polska udzieliła Ukrainie największej pomocy ze wszystkich państw sojuszniczych.

Wołyń. Sikorski o relacjach polsko-ukraińskich

Radosław Sikorski zwracał uwagę na "europejski kod kulturowy", który nakazuje z odpowiednim szacunkiem pochować zmarłych. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że Kijów dogadał się w tej sprawie z Berlinem. Na ukraińskim terytorium dochodzi do ekshumacji niemieckich żołnierzy zmarłych podczas II wojny światowej.

Szef polskiego MSZ przekazał, że w ostatnich dniach doszło do rozmowy ministrów kultury Polski i Ukrainy, a jednym z tematów był Wołyń . Ocenił ją jako "obiecującą". - Dokonano pewnych technicznych ustaleń - podkreślał. Dalej wyraził nadzieję na "polityczne odblokowanie" sprawy.

Wołyń. Stanowisko ukraińskiego IPN

W Interii informowaliśmy o deklaracji ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej . Ten w 2025 roku planuje ekshumacje zabitych w obwodzie rówieńskim Polaków. Jak podkreślono w oświadczeniu, prace będą przeprowadzone na wniosek i prośbę obywateli polskich. Instytucja zwróciła się do rządu Ukrainy oraz Rady Najwyższej o przeznaczenie na ten cel środków z budżetu państwa .

- Jesteśmy gotowi na rozmowy, które doprowadzą do ustaleń pozwalających na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - mówił z kolei Interii prezes IPN Karol Nawrocki. Zaznaczył jednak, że "to nie ukraiński IPN jest właściwą instytucją do podejmowania decyzji w tym zakresie".