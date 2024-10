"Słowacki premier Fico udzielił wywiadu rosyjskiej propagandystce Oldze (Skabiejewej - red.). Przypomnę, że (Skabiejewa - red.) wzywała do okupacji Ukrainy, zabijania Ukraińców i podżegania do nienawiści wobec Ukrainy. Fico może po prostu przenieść się do Moskwy, jeśli tak bardzo kocha Rosję" - napisał ukraiński poseł Ołeksij Gonczarenko w serwisie X.

Reklama