Oświadczenia majątkowe Jacka Sasina. Wznawiają śledztwo

O komentarz w sprawie ruchu prokuratury zwróciliśmy się do posła Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Jacka Sasina wpisuje się to "w całokształt prześladowania polityków opozycji". Nadmienił też, że wskazuje to na to, iż "nie byli w stanie nic na niego znaleźć" , dlatego postanowili "odgrzebać jakąś sprawę sprzed dobrych kilku lat".

Jacek Sasin: To wpisuje się w pragmatykę bodnarowskiej prokuratury

- Sprawa była dogłębnie wyjaśniona przez prokuraturę i nie znalazła ona podstaw do tego, aby stawiać mi jakiekolwiek zarzuty. Nie wiem, co zrobi prokuratura, ale jeśli sprawa trafiłaby do niezawisłego sądu, to nie mam żadnych wątpliwości, że również i on nie dopatrzy się tutaj żadnego przestępstwa - ocenił w rozmowie z Interią Jacek Sasin.