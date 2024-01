Jarosław Kaczyński oskarża Donalda Tuska. Sytuację porównał do historii

- Zastosowano wobec niego tortury. Jest taka instytucja w UE, my się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Donalda Tuska - stwierdził prezes PiS i dodał, że premier powinien za to odpowiedzieć.