PKW skierowała pisma do Hołowni. Chodzi o skazanych polityków PiS

Pisma zostały skierowane do marszałka Sejmu "w sprawie wniosku o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów" po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku .

PKW pisze do Hołowni. Przypomina o sprzecznych postanowieniach Sądu Najwyższego

- Ja nie prosiłem PKW o inicjowanie procesu w sprawie pana Wąsika. Prosiłem tylko w sprawie pana Kamińskiego - powiedział Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie. Podkreślił, że jeśli chodzi o sprawę Macieja Wąsika "najpierw musi zrozumieć, co się stało w Sądzie Najwyższym".

- W sprawie pana Kamińskiego przygotowujemy odpowiedź na to pismo. Pan przewodniczący Marciniak pisze w skrócie "panie marszałku, wszystko dobrze, tylko mamy sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego, to dlaczego uważa pan, że powinno się wybrać nowych posłów". To ja mu napiszę dlaczego powinno się wybrać (...) Będzie tam cała podstawa prawna, argumenty - dodał.