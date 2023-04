Rozbito kolejowych gangsterów. W sprawę zamieszani konduktorzy

Polska

Działająca w pociągach dalekobieżnych zorganizowana grupa przestępcza została rozbita przez Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej. Zuchwali złodzieje typowali przeważnie cudzoziemców i okradali ich z gotówki m.in. poprzez upijanie do stanu nieprzytomności lub dosypywanie środków chemicznych do napojów. PK skierowała akt oskarżenia przeciwko 24 osobom - połowa z nich to konduktorzy, kierownicy pociągów i ochroniarze współpracujący z przestępcami.

