Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 18 w pociągu z Almere/Lelystad do Groningen. Podróżował nim m.in. polityk samorządowy Hicham Ismaili Alaoui, który nagłośnił sprawę na Twitterze.

"Czy może mi ktoś wyjaśnić, czy konduktorzy mają w zwyczaju ostrzegać pasażerów pociągu przed kieszonkowcami, stosując następujący komunikat: Są śródziemnomorskie typy, które niestety kłusują po naszym kraju" - zapytał.

"Jest to niepotrzebnie obraźliwe, wyrwane z kontekstu i wymaga wyjaśnienia. Było wielu pasażerów o śródziemnomorskim wyglądzie/pochodzeniu, na których po długim deszczowym dniu w pracy patrzono krzywym wzrokiem w drodze do domu" - dodał samorządowiec.