Pobity konduktor, mefedron i groźby. Agresywni nastolatkowie na kolei

Dyżurny ruchu w Dęblinie (woj. lubelskie) dowiedział się w niedzielę, że pociągiem PKP Intercity z Przemyśla do Warszawy jedzie agresywny pasażer, który pobił kierownika tego składu. Jak w środę poinformował SOK, na miejsce skierowano funkcjonariuszy tej formacji.

Okazało się, że podróżny, wobec którego podjęto interwencję, ma 14 lat. Koleją jechał nie tylko bez ważnej legitymacji szkolnej, ale i całkiem bez biletu. Nastolatek wpadł w szał, gdy kierownik pociągu wszedł do jego przedziału, by sprawdzić bilety. Wtedy rzucił się na kolejarza i uderzył go pięścią w twarz.

Młody mężczyzna pochodzi z Warszawy. W Dęblinie przekazano go policjantom z lokalnego komisariatu, którzy przejęli prowadzenie tej sprawy. Przez agresywnego młodziana skład odjechał z 12-minutowym opóźnieniem.

Nastolatek pod wpływem narkotyków. Miał przy sobie nóż

To niejedyne zdarzenie z udziałem nastolatka, w którym uczestniczyli sokiści. Dzień wcześniej - w sobotę - wezwano ich na dworzec Kraków Główny, gdzie na peronie nr 3 znajdował się 16-latek atakujący ochroniarzy. Najpewniej był pod wpływem środków odurzających.

Funkcjonariusze SOK i patrol policji powstrzymali młodego mężczyznę. Znaleźli przy nim 20-centymetrowy nóż bojowy, a także trzy worki z tabletkami ekstazy oraz mefedronem. W sumie zabezpieczono przy nim ponad trzy gramy narkotyków.

16-latek z Zakopanego będzie sądzony za posiadanie substancji psychotropowych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd dla nieletnich.