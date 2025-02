Jestem przyzwyczajony, nie zwracam na to uwagi - powiedział ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew, pytany przez propagandową agencję RIA Novosti o dyskusje na temat konieczności wydalenia go z Polski. Dyplomata stwierdził, że takie publiczne debaty toczą się praktycznie od początku jego pobytu nad Wisłą i są regularnie wznawiane. Andriejew podkreślał również, że Polska - mimo iż zarzucała to Moskwie - nigdy nie przedstawiła żadnych dowodów jakoby Rosja naruszyła jej przestrzeń powietrzną.