Rosjanie pocisku balistycznego nowego typu użyli do ataku na Ukrainę po raz pierwszy 21 listopada. Początkowo Kijów informował, że Kreml zaatakował w Dnieprze przy pomocy międzykontynentalnego pocisku RS-26 Rubież, jednak jeszcze tego samego dnia głos w sprawie zabrał Władimir Putin .

Rosyjski dyktator potwierdził, że Moskwa przypuściła uderzenie nowym hipersonicznym pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Przekonywał, że pociski Oriesznik nie mogą być przechwytywane przez systemy obrony przeciwrakietowej z uwagi na prędkość, którą osiągają. To samo mówił jednak w przeszłości o pociskach Kindżał, które skutecznie zwalczają np. Patrioty.

Atak Oriesznikiem. Ambasador Rosji w Polsce o reakcji Warszawy

Z relacji rosyjskiego dyplomaty wynikało, że "polskie władze udawały, że nie zdają sobie sprawy, o jakiej broni mowa albo, że nie zwróciły na to uwagi". Andriejew przekazał, że jego zdaniem Warszawa "doskonale zdaje sobie sprawę z potęgi tej broni ".

Wojna w Ukrainie. Oriesznik "postrachem"

Zasięg Oriesznika ma wynosić do 5 tysięcy km, co oznacza, że obejmuje niemal całe terytorium Europy czy zachodnie wybrzeża USA. Pocisk może przenosić od sześciu do ośmiu głowic nuklearnych - tłumaczył wówczas dla Reutersa rosyjski ekspert Anatolij Matwijczuk.