Nie milkną echa poniedziałkowej publikacji Onetu, w której poruszono skandaliczne kulisy pracy w redakcji RMF FM. Portal zacytował szereg anonimowych relacji świadków - byłych i obecnych pracowników popularnej stacji radiowej.

Zarzuty kierowane były przede wszystkim pod adresem prezesa rozgłośni - Tadeusza Sołtysa oraz wieloletniego dyrektora działu informacji - Marka Balawajdera. Ostatni z nich odniósł się już do treści artykułu, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Po południu głos w sprawie zabrał także popularny dziennikarz RMF FM, Robert Mazurek. Reklama

Praca w RMF FM. Robert Mazurek odpowiada na skandal

Prowadzący "Poranną rozmowę" rozpoczął swój obszerny wpis od stwierdzenia, że po przeczytaniu tekstu na łamach Onetu poczuł się "bezradny". "Takiej mieszaniny manipulacji, półprawd i zwykłych kłamstw nie widziałem dawno" - ocenił redaktor.

Zdaniem Mazurka publikacja składa się wyłącznie z komentarzy udzielonych przez osoby anonimowe, których istnienie trudno ustalić.

"I co, teraz na RMF-ie miałby spocząć obowiązek udowodnienia swojej niewinności? Niby jak miałby tego dokonać?" - dopytał dziennikarz i podkreślił, że nie ma zamiaru bronić radiostacji, a komentarz to jego wyłączna inicjatywa.

Marek Balawajder oskarżany o mobbing. "Nikt go nie chce bronić"

Mazurek stwierdził na wstępie swojego stanowiska, że on i Marek Balawajder nie są prywatnie znajomymi. "Powiedzieć, że nie przypadliśmy sobie do gustu, to nic nie powiedzieć" - wyznał i zaznaczył, że ich relacje mają wyłącznie podłoże służbowe. "Jednak czuję się w obowiązku stanąć w jego obronie, zwłaszcza teraz, gdy nikt inny go bronić nie chce" - dodał.

"Balawajder pracował 24 godziny na dobę i zawsze najwięcej wymagał od siebie, był lojalny do przesady nie tylko wobec firmy, ale i wobec swoich podwładnych. Wielu z nich to wie, choć są też tacy, którzy nie chcieli tak pracować. Ale jego w tej firmie już nie ma, chcecie linczu, by już nigdy i nigdzie pracy nie znalazł? O to chodzi?" - napisał Mazurek. Reklama

Odnosząc się z kolei do Tadeusza Sołtysa, prowadzący "Poranną rozmowę" oznajmił, że prywatnie lubi przełożonego, a sam prezes RMF FM jest "największym specem od radia w Polsce", a także dotychczas najlepszym szefem, z jakim było mu współpracować.

"Może zdradzę wstydliwą tajemnicę, ale tak, obaj panowie przeklinają (...) może nie tak jak politycy, co wiemy z taśm u Sowy, może nie tak jak dziennikarze w kilku redakcjach, w których pracowałem, może nie tak, jak biznesmeni czy chirurdzy, ale owszem, klną. I, nie ma się czym chwalić, ja również, czego zresztą szczerze żałuję" - wyznał Mazurek.

Dodał zarazem, że - mimo stosowania przekleństw - Sołtys pozostaje w jego opinii "jednym z najbardziej szarmanckich facetów", jakich zna.

Robert Mazurek o skandalu w RMF FM. "Obraz malowany czarną farbą"

W dalszej części swojej wypowiedzi dziennikarz przytoczył historię jednej z byłych pracownic warszawskiej redakcji rozgłośni. Kobieta miała stworzyć skarbonkę, do której zbierała datki na operację plastyczną biustu. Do kwestowania - jak stwierdził Mazurek - "w tym zbożnym dziele" zachęcała żartobliwie przychodzących do studia polityków. Reklama

"To ona żartowała, że gdyby w Polsce wybuchła akcja 'Me too', to byłaby jej pierwszą ofiarą. (...) I to wszystko, co mam do powiedzenia o molestowaniu, bo - siłą rzeczy - sam go nie doświadczyłem" - oświadczył.

Zdaniem dziennikarza niemożliwym jest, by w RMF FM pracowali ludzie "tak zestrachani, przerażeni i bojący się otworzyć usta, gdy ktoś rzuca skrajnie obrzydliwe, oburzające teksty". W jego opinii gdyby faktycznie dochodziło do opisanych w publikacji sytuacji, "wybuchłby wielki skandal" i z pewnością on sam oraz wiele innych osób by o tym usłyszało.

"Spyta ktoś, czemu się odzywam, skoro o mnie w tych doniesieniach nie ma ani słowa. Otóż właśnie dlatego, że w artykule Onetu nie ma ani słowa od kogokolwiek, kto nieco zmąciłby ten malowany czarną farbą obraz. I to tyle, na więcej komentarzy z mojej strony proszę nie liczyć" - skwitował Robert Mazurek.

