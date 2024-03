Skandaliczne kulisy pracy w RMF FM. Pracownicy przerywają milczenie

Onet opublikował w poniedziałek tekst ujawniający kulisy pracy w radiu RMF FM . Jak podkreślono, o tym, co dzieje się w newsroomie, w branży medialnej mówiono od lat. Pracownicy stacji mieli jednak bać się mówić o sprawie głośno. " Ci, którzy już odeszli, bali się zemsty " - dodano.

Wszystko miało zmienić się w kwietniu ub. roku. Punktem kulminacyjnym miało być spotkanie pracowników z szefami . To wtedy niektórzy pracownicy postanowili powiedzieć "dość". Akurat w tym czasie w firmie wprowadzono narzędzie do anonimowego zgłaszania nadużyć.

Marek Balawajder pożegnał się z pracą. Liczne skargi

- W 2015 roku pojechaliśmy nagrywać audiobooka z Agatą Dudą. Przed nagraniem zadzwonił do mnie Balawajder i zapytał, czy jestem wilgotna i podniecona, bo to pierwszy wywiad z pierwszą damą. Często pozwalał sobie na seksistowskie żarty - mówi anonimowo jedna z pracownic radia. Innym razem miał jej powiedzieć, że pracownicy będą "z... jak Żydzi w getcie", z opaską na ramieniu.

Balawajder miał często nawiązywać do metafor obozowych. - U nas jest jak w Auschwitz. Ci do gazu, ci nie do gazu - miał ironizować.