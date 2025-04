Awantura Kaczyńskiego z Giertychem w Sejmie. "Złaź, morderco"

Chwilę po rozpoczęciu obrad Sejmu na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zawnioskował by parlamentarzyści podjęli dyskusję w sprawie " humanitaryzmu w demokracji walczącej ".

- Mamy z jednej strony humanitarną decyzję o zwolnieniu mordercy Cyby , który jednego człowieka zabił, a drugiego usiłował zabić i bardzo niewiele brakowało, żeby to uczynił. A z drugiej strony mamy znęcanie się nad kobietami, dwoma paniami z Ministerstwa Sprawiedliwości, w sposób wyjątkowo wręcz ohydny, taki urbanowski - stwierdził.

- Mamy w tej chwili znęcanie się nad panią Wójcik, co gorsza jeszcze nad jej bardzo chorym synem. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci śp. Barbary Skrzypek (...) Mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę Giertycha - dodał, spoglądając w stronę miejsca, w którym zasiada poseł KO.