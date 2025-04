Według mediów szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie miasta Mandalay, które znalazło się w pobliżu epicentrum żywiołu. W wyniku zawalenia się przedszkola zginęło tam co najmniej 50 dzieci i dwóch opiekunów.

We wtorek w całym kraju uczczono pamięć ofiar minutą ciszy. Syreny zawyły o godzinie 12:51:02 czasu lokalnego - wtedy miało miejsce trzęsienie o magnitudzie 7,7. Flagi na budynkach urzędowych pozostaną opuszczone do połowy masztu do 6 kwietnia.