O możliwych zmianach wśród szefów resortów pisze "Rzeczpospolita". Z informacji do jakich dotarli dziennikarze wynika, że rekonstrukcja może dotyczyć łącznie pięciorga ministrów , część z nich chce bowiem przenieść się z polityczną pracą do Brukseli.

Jednocześnie szef rządu podkreślił, że do tej pory nie ma informacji o szefach resortów, którzy chcieliby opuścić swój urząd. - Nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli, a jeśli ktoś będzie chciał kandydować do PE z rządu, to przede wszystkim musi wygrać wybory - stwierdził.