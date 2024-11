W niedzielę, w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r., delegacja polityków PiS złożyła wieńce pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Po uczczeniu pamięci, głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński.

Od samego początku przemówienie prezesa PiS było zakłócane przez okrzyki "kłamca", jakie dobiegały przez megafon z protestującego tłumu. - To jest prezent dla Putina. To jest prezent dla tych wszystkich, którzy zorganizowali ten zamach. Prezent dla państwa zbrodniczego, państwa, które dzisiaj w bezpośredni sposób zagraża Ukrainie, ale i Polsce i całemu światowemu porządkowi - stwierdził Kaczyński.

Polityk ocenił, że okrzyki, które były dość wyraźnie słyszalne to "prezent, który Donald Tusk przysłał Putinowi". - Jest (premier RP - red.) od niego uzależniony, bo Putin wie na jego temat wiele różnych rzeczy, odnoszących się choćby do "Resetu" i w ten sposób się broni, przy pomocy ludzi nie najwyższej klasy. Bardzo łagodnie to określam - dodał prezes PiS.

- Będziemy bronili prawdy o Smoleńsku i bronili godności tych, którzy zginęli z ręki Putina, z ręki tej bandy zbrodniarzy, która rządzi Rosją, ale która ma niestety swoich przedstawicieli także w Polsce - przekonywał.

Rafał Trzaskowski reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Trolle Macierewicza"

O te słowa dziennikarze zapytali w niedzielę w Przysieku niedaleko Torunia wiceprzewodniczącego KO Rafała Trzaskowskiego.

- To jest coś niesamowitego, że prezes Kaczyński nie widzi Macierewicza, nie widzi wyników komisji, która pokazała, że mieliśmy do czynienia z dezinformacją, kłamstwem, tworzeniem teorii spiskowych za pieniądze podatnika. Macierewicz to wszystko robił ze swoimi współpracownikami, jak słyszymy nakłaniając niby-ekspertów do składania zeznań, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i pisania tego typu stanowisk - stwierdził prezydent Warszawy. Reklama

Przypomniał, że w sprawie działań podkomisji smoleńskiej skierowano ponad 40 zawiadomień do prokuratury.

- To jest działanie, z którego Rosjanie na pewno się cieszą. My przez cały czas martwiliśmy się ruskimi trollami, które dominują w naszej przestrzeni medialnej, a tutaj mamy trolle Macierewicza, które rozpowszechniały kłamstwa i manipulacje. To jest działanie na rzecz Rosji i porządku w naszym kraju. Tym bym się na miejscu pana prezesa zajął - podkreślił Trzaskowski.

