Jak zaznaczył, "uzyskał zapewniania" , że sprawa ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej zostanie załatwiona. - Oby tak było , my chcemy ją załatwić nie po to, by dokuczyć Ukrainie , tylko żeby pojednanie polsko-ukraińskie, przyjaźń, sojusz, były bez tej drażliwej strony - podkreślił Radosław Sikorski .

- Zabiega o to prezydent , chcę podziękować marszałkowi Hołowni , który prowadzi dyplomację parlamentarną w tej sprawie. Zasadnicze stanowisko zaprezentował prezes Kosiniak-Kamysz, pan premier, ja prosiłem o to prezydenta Zełenskiego, wiec mam nadzieję, że ten chrześcijański obowiązek zostanie wykonany - przekazał.

Awantura Radosława Sikorskiego z prezydentem Ukrainy. Wymijająca odpowiedź

Radosław Sikorski pytany, czy to prawda, że podczas rozmowy na ten temat z Wołodymyrem Zełenskim doszło do awantury, odpowiedział, że "faktycznie potrafi stawiać sprawy stanowczo".

Sikorski odniósł się też do ewentualnego uzależnienia wstępu Ukrainy do Unii Europejskiej od przeprowadzenia ekshumacji.

- Przekonuję stronę ukraińską, że warto to załatwić, zanim dojdzie do tak drastycznych wyborów i strona ukraińska daje do zrozumienia, że być może uda się to załatwić - powiedział.