"Czy warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej powinna być zgoda na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?" - zapytali autorzy sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Polacy i rządzący podzieleni. Sprawa Wołynia a przyszłość Ukrainy w UE

W lipcu Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w rozmowie z Polsat News, że "bez wyjaśnienia wielu spraw z przeszłości (...) nie ma mowy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej".

- Moim zdaniem nie ma mowy bez wyjaśnienia wielu spraw z przeszłości , bez uhonorowania także sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali wtedy, ale przede wszystkim ekshumacji i oddania czci naszym rodakom, nie ma mowy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Choć słowa szefa MON były odpowiedzią na kontrowersyjną wypowiedź Dmytro Kułeby, byłego już szefa ukraińskiej dyplomacji, to i tak wywołały bardzo ostrą reakcję prezydenta.

- Jeżeli ktoś mówi, że będzie blokował dostęp Ukrainy do Unii Europejskiej, to tym samym wpisuje się w politykę Władimira Putina. No nie wiem, czy taka jest intencja obecnie rządzących - stwierdził Andrzej Duda w wywiadzie również dla Polsat News.