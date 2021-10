W sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz zorganizował konferencję prasową w poznańskim Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ujawnił podczas niej, że jego formacja zamierza złożyć wniosek o skrócenie obecnej kadencji parlamentu.

Skrócenie kadencji Sejmu. Jak wygląda procedura?

Według Konstytucji, Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. To oznacza, że zgodę musi wyrazić 307 parlamentarzystów na 460 wszystkich posłów. Bez poparcia członków klubu PiS będzie to niemożliwe.



Gdyby Sejm zdecydował o samorozwiązaniu, jednocześnie zakończyłaby się kadencja Senatu. Prezydent RP musiałby natomiast zarządzić wybory najpóźniej na 45 dni od momentu skrócenia kadencji Sejmu.

Wkrótce więcej informacji.