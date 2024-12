W sobotę po południu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak odniósł się w sieci do ostatnich wystąpień Zbigniewa Ziobry . Polityk pojawił się piątek w "Gościu Wydarzeń" Polsatu, gdzie odniósł się m.in. do sprawy Marcina Romanowskiego i praworządności w Polsce.

Siemoniak reaguje na wypowiedzi Ziobry. Echa słów byłego ministra sprawiedliwości

Ziobro mówił o praworządności i losowaniu sędziów. "Nielegalny mechanizm"

Były minister sprawiedliwości wskazał, że pierwszy z dokumentów pochodzi z 13 grudnia, kiedy do rozpoznania sprawy wylosowano sędzię Agnieszkę Brygidyr-Dorosz . - I co się stało? Otóż nagle to losowanie zostało unieważnione - dodał Ziobro, zaznaczając, że podczas kolejnego losowania wybrana została sędzia, która "nie budzi wątpliwości kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie".

- Sędzia, która została wylosowana w Sądzie Apelacyjnym do rozpoznania mojej sprawy była sędzią, która mogłaby wydać orzeczenie, które jest poza kontrolą sprawujących dzisiaj władzę. Jednak, co się okazało, nagle to losowanie zostało unieważnione i zmieniono skład, a nowo wybrana sędzia jest wyznaczona przez ludzi Tuska - mówił Ziobro. Jak ocenił, "to patologiczny, nielegalny i przestępczy mechanizm".