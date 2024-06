Z oświadczenia majątkowego m.in. prezes TK Julia Przyłębska wynika, że jest właścicielką domu o powierzchni ponad 308 metrów kwadratowych. Ma także 250 tys. złotych oraz 18 tys. dolarów oszczędności i jest posiadaczką samochodu Skoda Fabia z 2015 roku. Przyłębska ma także kredyty do spłacenia - 206 145 zł hipotecznego oraz 93 245 zł - konsumpcyjnego.

Oświadczenia majątkowe sędziów TK. Piotrowicz, Przyłębska i inni

Były poseł PiS współdzieli także 3,7-hektarowe gospodarstwo rolne i garaż. Piotrowicz oszczędził w banku 152 837 zł i 2,92 euro. Ma też papiery wartościowe w postaci obligacji Skarbu Państwa w wysokości 200 tys. zł. Do tego dochodzą dwa samochody - Toyota Avalon z 2005 roku i Toyota Camry z 2023 roku. W oświadczeniu znalazła się także informacja o kosiarce John Deere X350R .

Sędzia Wojciech Sych ma z kolei dom o powierzchni 174 m kw, który znajduje się na działce o powierzchni 630 m kw. Współdzieli je z żoną. To jedna z dwóch działek - kolejna ma 800 m kw. Poza tym ma oszczędności - 399 tysiące zł oraz wkład w fundusz emerytalny - 84 tysiące.

Wieloletni współpracownik Zbigniewa Ziobry - Bogdan Święczkowski - posiada dom o powierzchni ok. 240 m kw. położony na działce o powierzchni 863 m kw., którą dzieli z żoną. Były prokurator krajowy ma także domek letniskowy o powierzchni ok. 80 m kw. na działce o powierzchni ok. 350 m kw. Ma także blisko milion - 994 tysięcy zł - oszczędności oraz 99 tysięcy dolarów.