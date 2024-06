Jest to egzekucja prawomocnego wyroku sądu w procesie o naruszenie dóbr osobistych , jaką b. wiceszefowi MSWiA w rządzie PiS Maciejowi Wąsikowi wytoczyli Bartosz Kramek, Ludmiła Kozłowska i założona przez nich Fundacja Otwarty Dialog.

Maciej Wąsik naruszył dobra osobiste. Nie wypełnił kary wymierzonej przez sąd

Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji, która uznała roszczenia Fundacji Otwarty Dialog. W wyniku prawomocnego wyroku Maciej Wąsik miał opublikować przeprosiny (m.in. w TVP Info, Telewizji wPolsce.pl na You Tube i na stronie internetowej Telewizji Republika) za rozpowszechnianie "krzywdzących i nieprawdziwych informacji" oraz zapłacić zadośćuczynienie - po 10 tys. zł dla Bartosza Kramka, Ludmiły Kozłowskiej i dla samej fundacji - łącznie 30 tys. zł.

Maciej Wąsik ani nie przeprosił aktywistów, ani nie zapłacił zasądzonej kwoty. Pełnomocnik fundacji adw. Dawid Biernat złożył 18 czerwca wniosek do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania komorniczego wobec polityka.

Proces Macieja Wąsika. Europoseł musi zapłacić ponad 50 tys. zł

To ponad 50 tys. zł, z czego 30 tys. zł to należność główna czyli zadośćuczynienie, ponad 11 tys. zł to odsetki, ponad 7,6 tys. zł - koszty procesu. 900 zł - koszty zastępstwa w egzekucji oraz niespełna 5 tys. zł - koszty egzekucji.