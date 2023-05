Czarnek komentuje karę: Otóż tak. Niemieckie lotnisko w Berlinie nie jest w Polsce

Jest też komentarz samego ministra. "'Jeśli coś jest niemieckie, to nie może być polskie, nie może reprezentować polskiego interesu'. Pani Lubnauer raczyła stwierdzić, że za taką tezę powinienem zostać ukarany. Otóż tak. Np. niemieckie lotnisko w Berlinie nie jest polskie. Proszę mnie znowu ukarać" - napisał.

Czarnkowi na wpis odpowiedziała Gajewska, nazywając go "cha**m". "To co zaprezentował pan dziś na mównicy w stosunku do posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz, to co zrobił Pan Mikołajowi Filiksowi... Za to czeka sroga kara. I nie mówię o tej, na zZemi" - skwitowała, nawiązując do środowej awantury w Sejmie.