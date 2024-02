Protest rolników zyskuje wsparcie. "Wchodzimy na twardo"

- Im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego tym bardziej politycy będą skłonni do rozmów, bo to są ważne problemy. Musimy uświadomić wszystkich, że prąd nie bierze się z powerbanka, a jedzenie z lodówki (...). "Zielony Ład" to biznes i polityka, nas 20 lat temu przyjmowali do UE nie przez to, że nas kochali, a po to, aby zrobić z nas kolonię tanich miejsach pracy. My się na to nie zgadzamy - dodał związkowiec.